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16:06, 9 апреля 2025Мир

Посол России в США раскрыл один из результатов контактов Путина и Трампа

Дарчиев: Контакты Путина и Трампа продвинули вопрос о выдаче виз дипломатам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Контакты президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа уже позволили продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам России и США и смягчения режима их поездок. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает ТАСС.

По словам посла, России и США еще предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему, отменить действующие ограничительные меры, а именно правило 25 миль, согласно которому российский дипломатический персонал не может передвигаться свободно по территории США.

Кроме того, он отметил, что Россия и США договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и российских взносов в бюджеты международных организаций.

Раннее Дарчиев заявил, что российская сторона намерена провести серьезный разговор с США по поводу возврата незаконно изъятой Вашингтоном российской дипсобственности. Он подчеркнул, что этот вопрос имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье.

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