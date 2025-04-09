Посол России в США раскрыл один из результатов контактов Путина и Трампа

Контакты президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа уже позволили продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам России и США и смягчения режима их поездок. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает ТАСС.
По словам посла, России и США еще предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему, отменить действующие ограничительные меры, а именно правило 25 миль, согласно которому российский дипломатический персонал не может передвигаться свободно по территории США.
Кроме того, он отметил, что Россия и США договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий и российских взносов в бюджеты международных организаций.
Раннее Дарчиев заявил, что российская сторона намерена провести серьезный разговор с США по поводу возврата незаконно изъятой Вашингтоном российской дипсобственности. Он подчеркнул, что этот вопрос имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье.