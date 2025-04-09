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12:39, 9 апреля 2025Россия

Путин встретится с гендиректором Агентства стратегических инициатив

Песков анонсировал встречу Путина с главой АСИ Чупшевой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Агентство, которое было создано, собственно, по задумке и по инициативе президента... Чупшева сегодня расскажет о том, как эта работа построена, какие результаты и какие перспективные планы развития», — сказал он.

По его словам, Путин держит работу АСИ под личным контролем. Представитель Кремля также добавил, что у главы государства на 9 апреля запланированы еще несколько встреч.

Накануне президент провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Во время доклада чиновник рассказал главе государства о развитии системы здравоохранения в регионе.

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