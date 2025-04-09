Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:12, 9 апреля 2025Мир

Раскрыт главный страх Зеленского

Полковник Квиатковски: Зеленский боится лишь своего окружения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский боится лишь своего ближайшего окружения. Такое мнение высказала полковник армии США в отставке Карен Квиатковски, передает РИА Новости.

По ее словам, Зеленский не испытывает страх перед европейскими политиками или американским лидером Дональдом Трампом. «Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а в итоге не выполняет ни одно из обещаний», — отметила Квиатковски.

Она подчеркнула, что Зеленскому следует покинуть свой пост, поскольку он утратил легитимность. В противном случае о прекращении огня не может быть и речи, заключила экс-полковник.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом.

    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп прокомментировал информацию о китайцах в плену ВСУ

    В России задались вопросом из-за амбициозной цели Европы

    В Белом доме напомнили о «щедрости» Трампа

    В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

    ЕС и Британию обвинили в финансировании терроризма на Украине

    Лавров сравнил лидеров Европы с крысами

    В Грузии отключилось электричество

    Раскрыт главный страх Зеленского

    42-летняя учительница призналась в сексе с учеником в своем кабинете

    В США разочаровались в истребителе F/A-XX

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше