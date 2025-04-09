Полковник Квиатковски: Зеленский боится лишь своего окружения

Владимир Зеленский боится лишь своего ближайшего окружения. Такое мнение высказала полковник армии США в отставке Карен Квиатковски, передает РИА Новости.

По ее словам, Зеленский не испытывает страх перед европейскими политиками или американским лидером Дональдом Трампом. «Сначала он говорит президенту США одно, потом возвращается на Украину и говорит другое, а в итоге не выполняет ни одно из обещаний», — отметила Квиатковски.

Она подчеркнула, что Зеленскому следует покинуть свой пост, поскольку он утратил легитимность. В противном случае о прекращении огня не может быть и речи, заключила экс-полковник.

Ранее Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом.