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14:00, 9 апреля 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев на белгородском направлении

МО: Российские войска ударили по пяти бригадам ВСУ на белгородском направлении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по пяти бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, бои проходили в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Проходы и Миропольское в Сумской области. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск «Север».

Каких-либо других подробностей о ситуации на данном направлении в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что 141-я бригада украинских войск пропала без вести в Белгородской области. В этом обвинили политическое руководство Украины.

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