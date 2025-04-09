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08:42, 9 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о ворвавшемся в продуктовый магазин с топором россиянине

В Челябинске следователи возбудили дело в отношении погромщика магазина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении погромщика продуктового магазина на улице Василевского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Погромщиком оказался 36-летний местный житель. Он проходит подозреваемым по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

В ведомстве сообщили, что злоумышленник был знаком с находившейся в магазине кассиршей. По данным источников 74.RU, мужчина жил с ней.

6 марта мужчина с топором разгромил продуктовый магазин и угрожал сотруднице торговой точки. Преступление попало на видео.

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