Раскрыты подробности о ворвавшемся в продуктовый магазин с топором россиянине

В Челябинске следователи возбудили дело в отношении погромщика магазина

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело в отношении погромщика продуктового магазина на улице Василевского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Погромщиком оказался 36-летний местный житель. Он проходит подозреваемым по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

В ведомстве сообщили, что злоумышленник был знаком с находившейся в магазине кассиршей. По данным источников 74.RU, мужчина жил с ней.

6 марта мужчина с топором разгромил продуктовый магазин и угрожал сотруднице торговой точки. Преступление попало на видео.