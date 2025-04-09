В российском городе сняли на видео укрытия от дронов ВСУ среди могил

Мэр Белгорода Демидов: На кладбищах города установили дополнительные укрытия

В Белгороде среди могил установили дополнительные укрытия от украинских дронов и обстрелов. Убежища сняли на видео, кадры опубликовал в Telegram мэр города Валентин Демидов.

Как рассказал чиновник, на самых крупных кладбищах города суммарно появятся двадцать дополнительных укрытий.

«Дополнительные модули [укрытий] останутся на кладбищах до Радоницы. После праздников переместим их в другие общественные места, где ожидается большой пешеходный трафик летом», — рассказал Демидов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 апреля Вооруженные силы Украины выпустили 158 беспилотников по территории России.