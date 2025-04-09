Россия оценила предложения США по урегулированию конфликта на Украине

Бушуев: Россия рассчитывает на преодоление первопричин конфликта на Украине

Российская сторона не увидела в предложенных США схемах урегулирования конфликта на Украине вариантов, которые предусматривали бы преодоление первопричин кризиса, но Москва рассчитывает, что их удастся преодолеть. Об этом заявил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев, передает РИА Новости.

«В предложенных американскими партнерами схемах, насколько можно судить на сегодня, не предусматривается главное — решение проблем, связанных с первопричинами конфликта», — сказал он.

По словам Бушуева, Москва серьезно воспринимает идеи по урегулированию конфликта, которые предлагает администрация президента США Дональда Трампа. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский делает все, чтобы сорвать мирные инициативы Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что нормализация отношений Соединенных Штатов и России станет возможна после урегулирования конфликта на Украине.