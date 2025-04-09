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00:44, 9 апреля 2025Мир

В США допустили нормализацию отношений с Россией при одном условии

Госдеп исключил нормализацию отношений с Россией до урегулирования на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Нормализация отношений Соединенных Штатов Америки и России станет возможна после урегулирования конфликта на Украине. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Журналист попросил ее раскрыть подробности готовящихся переговоров США и России 10 апреля. «Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти (...) как только будет заключен мир между Россией и Украиной», — указала Брюс.

Она добавила, что вопросы, связанные с конфликтом на Украине, подниматься не будут.

Ранее Госдепартамент подтвердил, что делегации России и США проведут 10 апреля консультации в Стамбуле. Брюс уточнила, что темой обсуждения на предстоящих переговорах станет работа дипмиссий.

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