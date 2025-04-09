Россиянам указали на серьезную опасность запаха из холодильника

Биолог Созыкин: Запах из холодильника могут вызывать смертельно опасные грибки

Смертельно опасные грибки могут вызвать неприятный запах из холодильника, рассказал клеточный биолог Александр Созыкин. На серьезную опасность запаха из холодильника он указал в беседе с News.ru.

По его словам, запахи в холодильнике можно разделить на две группы: технические и биологические. Среди биологических специфичный и неприятный запах дает выживающий при низких температурах и образовывающийся практически на всех продуктах питания грибок Penicillium, сказал ученый. «И это особо опасная ситуация, поскольку при употреблении таких продуктов в пищу возможны как сильная аллергическая реакция, так и расстройство пищеварения. А плесневые грибки, выделяющие афлатоксины — вещества, разрушающие клетки печени, — могут привести к смерти», — объяснил Созыкин.

К техническим причинам неприятных запахов специалист отнес засоры дренажной системы, загрязнение биодезодоратора или износ материалов, запах от пластика и резины. Последний, добавил биолог, возникает при долговременных простоях в аппаратах, которые давно работают и плохо убираются, либо в новых холодильниках.

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