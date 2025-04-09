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13:41, 9 апреля 2025Россия

Россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

Жительница Салехарда нашла в куличе из магазина «Магнит» гвоздь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: freepik

В Ямало-Ненецком автономном округе жительница Салехарда нашла в пасхальном куличе из «Магнита» гвоздь. Об этом россиянка рассказала в паблике «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, она купила кулич в магазине по адресу улица Патрикеева, дом 1. «Внутри него был обнаружен неприятный сюрприз — маленький гвоздик, который, слава богу, чудом почувствовали языком и не проглотили», — написала она.

В подтверждение своих слов россиянка предоставила фотографии, на которых видно кулич и небольшой гвоздь. Она обратилась к администрации Салехарда с просьбой проверить магазин, где приобрела товар.

Ранее стало известно, что на полках «Дикси», «Магнита» и других российских магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. По результатам проверки Россельхознадзора, фальсифицированной оказалась продукция 14 производителей. Генпрокуратура начала проверку.

ЖЗЛ
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