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09:00, 9 апреля 2025Экономика

Россиянок c детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ

В Госдуме предложили освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Госдуме предложили освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ при определенных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из законопроекта, который внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Александр Бабаков, действие меры поддержки должно коснуться россиянок в возрасте до 30 лет в случае рождения или усыновления ими первого ребенка, доход которых не превышает трехкратно минимальный размер оплаты труда (МРОТ, в 2025 году составляет в РФ 22,4 тысячи рублей).

Также документом предлагается освободить от налога на доход женщин любого возраста, у которых появляется второй ребенок в случае, если их доход не превышает МРОТ в четыре раза.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости», — считает Миронов.

Ранее из законопроекта Минтруда стало известно, что отмена ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком, из-за которого пенсионные коэффициенты начисляются в РФ максимум за четверых детей, коснется 400 тысяч женщин и позволит пяти тысячам из них выйти на пенсию.

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