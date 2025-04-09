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16:05, 9 апреля 2025Путешествия

Российский самолет объявил сигнал срочности в небе из-за отказа систем

Вылетевший из Москвы пассажирский NordStar объявил сигнал срочности
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Вылетевший из Москвы пассажирский самолет российской авиакомпании NordStar объявил сигнал срочности в небе из-за отказа обеих инерциальных систем. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт вылетел из Домомдедово в ночь на 9 апреля и держал путь в Красноярск. На высоте 1,8 тысячи метров пилоты сообщили диспетчерам об отказе обеих инерциальных систем авиагоризонта и показаний курса. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

«Борт отстранили от полетов, а пассажиров через два часа отправили в Красноярск на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении.

Ранее летевший в Волгоград самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел в пятницу, 4 апреля, со следовавшим из Москвы Boeing 737–800.

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