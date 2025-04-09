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19:42, 9 апреля 2025Экономика

Рост цен на Украине ускорился

Госстат: В марте 2025 года годовая инфляция на Украине ускорилась до 14,6 %
Вячеслав Агапов

Фото: Diego Vara / Reuters

В марте 2025 года годовая инфляция на Украине ускорилась с 13,4 до 14,6 процента. Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает «Политика Страны».

За месяц рост цен ускорился до 1,5 процента — в феврале показатель составлял 0,8 процента.

Сильнее всего подорожали яйца — их стоимость выросла на 18,8 процента. Также от 0,6 до 6 процентов выросли цены на фрукты, безалкогольные напитки, масло подсолнечное, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясные продукты, молоко, масло.

Причинами инфляции называют ухудшение ситуации на фронте, усиление обстрелов энергетики и промышленных объектов, потерю территорий в Донецкой области и низкий урожай зерновых из-за засухи. Кроме того, усугубляют тенденцию активная мобилизация, из-за которой значительная часть мужчин прячется по домам и не ходит на работу.

По данным Нацбанка, за первые месяцы 2025-го темпы роста экономики страны составили всего 1,1 процента. Среди причин называют ухудшение ситуации с безопасностью, дефицит электроэнергии и низкую урожайность. Как говорится в отчете, в минувшем году ВВП страны приблизился к своему потенциальному уровню, на прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю.

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