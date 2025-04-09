Саперы обезвредили повисший на бельевых веревках беспилотник в российском городе

В Аксае саперы обезвредили дрон, повисший на бельевых веревках

В городе Аксае Ростовской области обезвредили беспилотник. Об итогах работы саперов отчитался врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Летательный аппарат заметили в городской черте 9 апреля. Он повис на бельевых веревках.

Слюсарь указал, что дрон был обезврежен в штатном режиме. По завершении работы следственных органов жителям разрешат вернуться в квартиры, пояснил он.

Также врио губернатора рассказал о взрывном устройстве, найденном на крыше частного дома в Неклиновском районе. По его словам, это — одно из последствий массированного налета украинских беспилотников, 29 из которых были перехвачены над Ростовской областью.