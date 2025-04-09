Серийный скотокрад спрятался от полиции в канализации

В Индии скотокрад спрятался от полицейских в канализации

В Индии полиция нашла серийного скотокрада в канализации. Об этом пишет Free Press Journal.

Преступника по имени Ашок давно разыскивала полиция: он на протяжении многих лет угонял и перепродавал рогатый скот, включая буйволов, в штатах Карнатака и Махараштра. Последние два года скотокрад был в бегах. В начале апреля правоохранители раскрыли местонахождение преступника. Команда полицейских пришла к дому в городе Латур, чтобы его задержать.

Узнав о скором аресте, Ашок решил действовать отчаянно: он спрятался в уличной канализации. Мужчина целиком погрузился в нечистоты, оставив на поверхности лишь часть лица. Однако полицейские все равно нашли его и вытащили наружу. Решив прибегнуть к последнему возможному средству, Ашок начал бросать в них нечистотами, однако и это не спасло преступника. Его скрутили и отвели на автомойку, где тщательно отмыли. После этого Ашока отвели в полицейский участок и заключили под стражу.

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