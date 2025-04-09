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17:14, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Собчак обрадовалась освобождению Ефремова из колонии

Журналистка Собчак заявила, что рада освобождению актера Ефремова из колонии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак высказалась об освобождении из колонии актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП. В своем Telegram-канале она заявила, что рада такому решению.

«Я очень рада, что он на свободе, особенно, с учетом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — отреагировала Собчак на новость о том, что Ефремов вышел из колонии.

Ранее сообщалось, что Ефремов дал первый комментарий после освобождения. Актер рассказал, что плохо себя чувствует и пока не готов давать интервью.

9 апреля Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению (УДО). В ближайшее время артист будет заниматься своим здоровьем, рассказал адвокат Юрий Падалко. По его словам, у актера подозревают проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. В марте 2024 года суд одобрил ходатайство об УДО артиста.

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