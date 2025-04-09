Сотрудницу МИД России задержали во Франции

Французская погранслужба задержала сотрудницу МИД России. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент «Ленты.ру».
«В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены», — указала дипломат.
По словам Захаровой, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол Франции, а французской стороне была направлена нота протеста.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал западные страны усилить давление на Россию.