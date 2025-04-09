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11:39, 9 апреля 2025Мир

Сотрудницу МИД России задержали во Франции

Захарова: Погранслужба Франции задержала сотрудницу МИД России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Французская погранслужба задержала сотрудницу МИД России. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены», — указала дипломат.

По словам Захаровой, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол Франции, а французской стороне была направлена нота протеста.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал западные страны усилить давление на Россию.

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