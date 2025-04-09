Спрос на коллекторов в России взлетел

«Известия»: Спрос на коллекторов в России вырос вдвое в 2024 году

По итогам 2024 года спрос на коллекторов в России увеличился в два раза в сравнении с показателем за 2023-й. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК.

Рост спроса на подобных специалистов эксперты зафиксировали и в начале 2025 года. По итогам первых трех месяцев число вакансий в области взыскания долгов увеличилось еще на 25 процентов, уточнили в рекрутинговом сервисе SuperJob. Зарплаты коллекторов в России за последний год выросли на девять процентов и составили в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего таких работников ищут в крупных городах. Речь идет о Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Саратове и Кургане. При этом на подобные вакансии активнее откликались женщины. Спрос с их стороны оказался почти вдвое выше, чем у мужчин.

Рост потребности в подобного рода специалистах аналитики объяснили в первую очередь высоким уровнем закредитованности населения. Для банков снижение просроченной задолженности — одна из главных целей. На этом фоне финансовые организации все чаще прибегают к услугам коллекторов, резюмировали эксперты.

О резком росте просроченной задолженности россиян перед банками ранее предупредили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторов (НАПКА). По их данным, за 2024 год средний показатель в стране увеличился на 25 процентов и достиг отметки 185 тысяч рублей. За 12 месяцев эксперты зафиксировали рост почти на 40 тысяч. При этом самые значительные долги в основном у представителей старших поколений. У россиян в возрасте от 46 до 55 лет показатель составляет 264 тысячи рублей.