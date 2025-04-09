США нашли главный предмет торга с Россией на переговорах по Украине

Аналитик Юшков: Трамп использует вопрос «Северных потоков» на переговорах с РФ

Президент США Дональд Трамп на переговорах с Россией по Украине хочет использовать вопрос «Северных потоков» в качестве главного предмета торга. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Нужно аккуратно относиться к информации, что США якобы ведут переговоры о запуске "Северного потока". В интересах Вашингтона, напротив, пытаться выдавить нас с европейского рынка газа», — считает эксперт.

По его словам, США не хотят создавать себе конкурента в лице РФ на европейском рынке газа, поскольку даже одна нитка «Северного потока» способна поставлять столько же топлива, сколько и два американских завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее член бундестага Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с вопросом о возобновлении работы «Северного потока — 2» после завершения конфликта на Украине. Ответ на его запрос предоставил статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Филипп Ниммерманн, отметив важность «независимости от российского газа».