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07:31, 1 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Германии подняли вопрос о судьбе «Северного потока — 2» после конфликта на Украине

В бундестаге подняли вопрос о возможности перезапуска «Северного потока — 2»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Андрей Хунко обратился к правительству ФРГ с вопросом о возможном возобновлении работы газопровода «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине. Текст парламентского запроса депутата изучила «Лента.ру».

«Сформировала ли федеральное правительство позицию относительно того, может ли в случае урегулирования войны на Украине и достижения соглашения между США и Россией по "Северному потоку — 2" рассматриваться вопрос о вводе этого газопровода в эксплуатацию?» — говорилось в обращении Хунко.

Ответ на его запрос предоставил статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Филипп Ниммерманн. Он подчеркнул, что после начала конфликта на Украине и прекращения поставок газа из России в 2022 году правительство ФРГ «предприняло значительные усилия по диверсификации источников энергоносителей».

«Независимость от российского газа имеет для федерального правительства стратегическое значение с точки зрения безопасности, и оно придерживается этого курса. Поскольку газопровод "Северный поток — 2" не получил необходимой сертификации, его ввод в эксплуатацию по-прежнему невозможен. Кроме того, против оператора Nord Stream 2 AG продолжают действовать санкции США», — заявил Ниммерманн.

Ранее возможность начала поставок исключали другие европейские чиновники, а также представители Германии. Они отмечали, что газопровод не сертифицирован, все работы по этому поводу остановлены в феврале 2022 года и их возобновление не рассматривается.

В начале марта издание Financial Times выяснило, что бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг занялся разработкой проекта перезапуска газопровода при поддержке инвесторов из США.

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