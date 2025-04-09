Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 9 апреля 2025Мир

В Пентагоне признали нехватку боеприпасов для начала войны с Китаем

NYT: Пентагон признает, что США не располагают боеприпасами для войны с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US ARMY / Reuters

Американские военные чиновники в Пентагоне признают, что армия США не располагает достаточным количеством боеприпасов в случае начала войны с Китаем. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Американские командиры, планирующие возможный конфликт с Китаем, все больше обеспокоены тем, что Пентагону вскоре придется переместить высокоточное оружие большой дальности со складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на Ближний Восток», — пишет издание.

Ранее в США признали нехватку тактического ядерного оружия на случай войны с Китаем.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Шпионившую для ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к колонии

    Сырский рассказал о сокращении помощи США Украине

    Боец СВО заявил о пропавшей после свадьбы и получения крупной суммы денег невесте

    Россиянин предстанет перед судом за двойную расправу 26 лет назад

    Стало известно о направлении генерала Попова на СВО

    В Подмосковье выросли 30-сантиметровые апрельские сугробы

    Банк России указал на распространенную ошибку инвесторов

    Звездный хирург Хайдаров обеднел на 70 миллионов рублей после скандалов

    Развеян миф о вымирании динозавров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше