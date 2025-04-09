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06:35, 9 апреля 2025Мир

США решили поставить Украине отмычки

США захотели поставить Украине отмычки и системы для открытия кодовых замков
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michaela Begsteiger / imageBROKER.com / Global Look Press

Госдепартамент США захотел поставить Украине отмычки и системы для открытия кодовых замков. Об этом со ссылкой на правительственные документы сообщает РИА Новости.

Ведомство подало заявку на закупку 39 наименований для Киева. Среди них есть модели декодеров для дверных замков, а также устройства, позволяющие отключать сигнализацию у автомобилей и открывать их без ключей.

Помимо этого, Госдеп намерен закупить устройства для открытия шлагбаумов и дверей гаражей. Предоставить такое оборудование планируется в рамках сотрудничества антинаркотических служб двух стран.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса прокомментировал возможность новой военной помощи США. «Что касается новых пакетов помощи, у нас еще не было диалога с американской стороной на эту тему», — сказал он.

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