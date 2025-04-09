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15:17, 9 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

ВС России успешно наступают в Локне Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные успешно наступают в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Локню. За населенный пункт идет бой», — рассказал собеседник канала.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о наступлении армии России в двух регионах Украины. Он уточнил, что речь идет о Сумской и Харьковской областях.

На Украине также признали продвижение Вооруженных сил (ВС) России на лиманском направлении. Успехи российских войск были отмечены у Катериновки, Калинового и Надеждовки.

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