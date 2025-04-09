Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

ВС России успешно наступают в Локне Сумской области

Российские военные успешно наступают в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Локню. За населенный пункт идет бой», — рассказал собеседник канала.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о наступлении армии России в двух регионах Украины. Он уточнил, что речь идет о Сумской и Харьковской областях.

На Украине также признали продвижение Вооруженных сил (ВС) России на лиманском направлении. Успехи российских войск были отмечены у Катериновки, Калинового и Надеждовки.