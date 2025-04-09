Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в двух населенных пунктах Курской области

ТАСС: Ожесточенные бои с ВСУ идут в Олешне и Горнале Курской области

Ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины идут в двух населенных пунктах Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что речь о селе Горналь и хуторе Олешня. Он уточнил, что российские военные борются с солдатами из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ.

По сведениям источника, в Сумской области украинская сторона предприняла безуспешную контратаку в окрестностях Веселовки. В результате комплексного огневого поражения живая сила противника уничтожена, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Россия вернула село Гуево в Курской области под свой контроль. В освобождении данного населенного пункта принимали участие бойцы группировки войск «Север».