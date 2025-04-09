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21:15, 9 апреля 2025Бывший СССР

Стрельба произошла в ТЦ в украинском городе

Во Львове в торговом центре произошла стрельба
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Во Львове в торговом центре (ТЦ) «Форум» произошла стрельба. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина заехал в ТЦ на своем скутере, однако охрана заметила это и попросила покинуть помещение. Посетителя это возмутило, и он выстрелил в пол, после чего стал угрожать охранникам оружием. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее во Львове мужчина попал под трамвай и лишился головы. Предположительно, он был пенсионером. Другие подробности не сообщались.

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