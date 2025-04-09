Названа самая популярная в будущем игровая консоль

DFC Intelligence: Nintendo Switch 2 станет самой продаваемой консолью в мире

Nintendo Switch 2 имеет все шансы стать самой популярной игровой консолью на рынке. Об этом сообщает издание VentureBeat со ссылкой на исследование компании DFC Intelligence.

Специалисты организации отметили, что новая консоль Nintendo имеет шансы изменить рынок видеоигр. В DFC Intelligence полагают, что она станет самой продаваемой приставкой в следующие два года — из-за повышенного интереса пользователей персональных компьютеров (ПК) и новых эксклюзивных видеоигр.

Аналитики называют перспективы Nintendo Switch 2 на рынке успешными по тому, что потребители заинтересованы в подобном компактном игровом устройстве. Они отметили, что у главных конкурентов — Sony и Microsoft — нет собственных компактных моделей.

Также в DFC Intelligence обратили внимание на высокое качество выпущенных для консоли игр. Специалисты подчеркнули, что 80 процентов игр для Switch выпускает сама Nintendo или подконтрольные ей студии. Для сравнения, около 85 процентов игр для PlayStation готовят сторонние разработчики.

В заключении авторы отчета отметили высокую «перекрестную привлекательность» Nintendo Switch. Согласно внутренним данным, 44 процентов ПК-геймеров имеют консоль от Nintendo.

Приставку Nintendo Switch 2 представили в начале апреля. Консоль получила 7,9-дюймовый LCD-дисплей с частотой 120 герц, новые джойстики на магнитном креплении, возможность масштабировать разрешение игр до 4К.