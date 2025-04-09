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15:36, 9 апреля 2025Моя страна

Сыр в российском регионе назвали именем Овечкина

Сыровар из Ярославской области назвала сыр в честь Овечкина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сыровар из Ярославской области Хадижат Абдулатипова назвала новый сыр именем российского хоккеиста Александра Овечкина, установившего новый рекорд результативности в НХЛ. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, у нового сыра и Александра Овечкина есть общее: они крепкие, выдержанные, особенные. Жительница деревни Большая Воехта полгода назад решила сварить сыр с дагестанскими травами. Она разработала свою рецептуру и сделала головку необычной формы — в виде плетения, как сетка на хоккейных воротах.

Назвать сыр в честь Овечкина Абдулатипова решила случайно: по ТВ шел сюжет, в котором говорилось, что хоккеист может в своем 20-м сезоне игры в НХЛ побить рекорд Уэйна Гретцки. «20 сезонов — а у меня на сыр 20 литров овечьего молока уходит. Овечий сыр, овечкин рекорд», — подумала сыровар.

Ранее сообщалось, что фермер из Орловской области Владимир Якунин создал гигантский кукурузный лабиринт на поле в 6,5 гектара. Лабиринт находится в Верховском районе. Чтобы выбраться из него, необходимо пройти сотни метров по дорожкам в виде Конька-горбунка.

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