Сыр в российском регионе назвали именем Овечкина

Сыровар из Ярославской области назвала сыр в честь Овечкина

Сыровар из Ярославской области Хадижат Абдулатипова назвала новый сыр именем российского хоккеиста Александра Овечкина, установившего новый рекорд результативности в НХЛ. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, у нового сыра и Александра Овечкина есть общее: они крепкие, выдержанные, особенные. Жительница деревни Большая Воехта полгода назад решила сварить сыр с дагестанскими травами. Она разработала свою рецептуру и сделала головку необычной формы — в виде плетения, как сетка на хоккейных воротах.

Назвать сыр в честь Овечкина Абдулатипова решила случайно: по ТВ шел сюжет, в котором говорилось, что хоккеист может в своем 20-м сезоне игры в НХЛ побить рекорд Уэйна Гретцки. «20 сезонов — а у меня на сыр 20 литров овечьего молока уходит. Овечий сыр, овечкин рекорд», — подумала сыровар.

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