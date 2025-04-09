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07:53, 9 апреля 2025Мир

Трамп заявил о «целующих его в зад» ради сделки по тарифам странах

Трамп заявил, что страны готовы на все ради заключения сделки по тарифам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп утверждает, что страны «целуют его в зад» при обсуждении тарифов. Об этом он заявил на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.

По его словам, лидеры стран умирают от желания заключить сделку. «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно», — передразнил их Трамп. Кто именно из лидеров звонил ему, глава Белого дома не уточнил.

Он также утверждает, что Китай желает заключить сделку. «Они просто не знают, как начать, потому что они гордые люди», — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что новые пошлины ежедневно приносят в казну США около двух миллиардов прибыли. Самый большой тариф достался Китаю — с 9 апреля на китайские товары действует пошлина в размере 104 процента. При этом Трамп назвал ответные меры КНР, направленные на компенсацию введенных США тарифов, нарушением правил.

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