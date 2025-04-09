ЦБ Индии снизил ключевую ставку второй раз подряд

ЦБ Индии понизил ключевую ставку до 6 %

Резервный банк Индии (RBI) во второй раз подряд в 2025 году снизил ключевую процентную ставку, опустив ее до минимальных с ноября 2022-го 6 процентов. Озвученное решение совпало с ожиданиями аналитиков, пишет Reuters. Его регулятор принял единогласно.

RBI дал понять, что готов продолжить смягчение денежно-кредитной политики, хотя и несколько снизил ожидания экономического роста — с 6,7 до 6,5 процента.

Норму резервирования ЦБ Индии сохранил в среду на уровне 4 процентов.

В феврале ставку также как и 9 апреля понизили на 25 базисных пунктов, сделав это впервые с мая 2020 года. К ее снижению в RBI решили перейти на фоне динамики инфляции. Прогноз по уровню роста цен сегодня также изменили с прежних 4,2 на 4 процента в год.

