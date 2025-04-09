Туристка нарушила одно правило в национальном парке США и угодила в тюрьму

Туристка подошла слишком близко к гейзеру в парке Йеллоустон и угодила в тюрьму

Туристка угодила в тюрьму за нарушение одного правила в Йеллоустонском национальном парке в США. Об этом сообщает The Independent.

44-летняя Анджела Флаэрти из Сиэтла признала себя виновной в том, что во время прогулки по парку она подошла слишком близко к одному из самых знаменитых гейзеров на Земле — Старый Служака (или Олд-Фейтфул), нарушив федеральный закон. Туристку приговорили к семи дням тюремного заключения и обязали заплатить штраф в размере 40 долларов (около 3,4 тысячи рублей).

Согласно закону, посетители национального парка обязаны передвигаться во всех термальных зонах и в пределах каньона Йеллоустоун только по специальным дощатым настилам или тропам, обозначенным официальными знаками.

Это не первый случай нарушения закона туристами в Йеллоустонском национальном парке. В сентябре 2024 года американка проигнорировала предупреждающие знаки во время прогулки у гейзеров и провалилась под землю в кипящую воду. Ее госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

