Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:19, 9 апреля 2025Путешествия

Туристка нарушила одно правило в национальном парке США и угодила в тюрьму

Туристка подошла слишком близко к гейзеру в парке Йеллоустон и угодила в тюрьму
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Туристка угодила в тюрьму за нарушение одного правила в Йеллоустонском национальном парке в США. Об этом сообщает The Independent.

44-летняя Анджела Флаэрти из Сиэтла признала себя виновной в том, что во время прогулки по парку она подошла слишком близко к одному из самых знаменитых гейзеров на Земле — Старый Служака (или Олд-Фейтфул), нарушив федеральный закон. Туристку приговорили к семи дням тюремного заключения и обязали заплатить штраф в размере 40 долларов (около 3,4 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Самое пекло Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Самое пеклоАмерика боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
14 июля 2019
«Дунул ветер — и я остался без бровей» Чем рисковым российским туристам заняться на Камчатке
«Дунул ветер — и я остался без бровей»Чем рисковым российским туристам заняться на Камчатке
2 апреля 2020

Согласно закону, посетители национального парка обязаны передвигаться во всех термальных зонах и в пределах каньона Йеллоустоун только по специальным дощатым настилам или тропам, обозначенным официальными знаками.

Это не первый случай нарушения закона туристами в Йеллоустонском национальном парке. В сентябре 2024 года американка проигнорировала предупреждающие знаки во время прогулки у гейзеров и провалилась под землю в кипящую воду. Ее госпитализировали с ожогами второй и третьей степени.

    Обсудить
    Последние новости

    Будущий канцлер Германии сделал жесткое предупреждение Трампу

    Россиянка обматерила и обмазала кремом для рук попутчика в самолете

    В России начали по-новому следить за вывозом мусора

    Россиян предупредили о распространенной схеме мошенников в Telegram и на маркетплейсах

    42-летняя Светлана Лобода показала внешность без макияжа

    Шеф Пентагона уличил Китай в глобальных военных амбициях

    Американец переехал из Техаса в Ярославль и дал два совета другим иммигрантам

    Создатель «Белого лотоса» описал плачущих после алкоголя русских

    Россиянам раскрыли места для открытия купального сезона весной

    В Севастополе простились с участником боев с ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше