У Паши Техника нашли долг в 20 тысяч рублей

РИА Новости: Рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за две песни

Скончавшийся российский рэпер Павел Ивлев, также известный как Паша Техник, остался должен 20 тысяч рублей за две песни, в которых суд выявил признаки пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам музыкант на заседании не присутствовал, но ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. Как отмечается в судебных материалах, Московский научно-практический центр наркологии провел исследование композиций и пришел к выводу, что в них усматриваются признаки пропаганды наркотиков. Рэпер признал вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством.

Суд признал Пашу Техника виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, однако долг остался непогашенным, указало агентство.

Ранее стало известно, что тело Паши Техника доставили в Москву. По данным Telegram-канала Shot, самолет с телом рэпера приземлился в российской столице в ночь на 9 апреля.