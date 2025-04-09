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07:07, 9 апреля 2025Культура

У Паши Техника нашли долг в 20 тысяч рублей

РИА Новости: Рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей за две песни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Скончавшийся российский рэпер Павел Ивлев, также известный как Паша Техник, остался должен 20 тысяч рублей за две песни, в которых суд выявил признаки пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам музыкант на заседании не присутствовал, но ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие. Как отмечается в судебных материалах, Московский научно-практический центр наркологии провел исследование композиций и пришел к выводу, что в них усматриваются признаки пропаганды наркотиков. Рэпер признал вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством.

Суд признал Пашу Техника виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, однако долг остался непогашенным, указало агентство.

Ранее стало известно, что тело Паши Техника доставили в Москву. По данным Telegram-канала Shot, самолет с телом рэпера приземлился в российской столице в ночь на 9 апреля.

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