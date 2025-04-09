Участвовавшего в СВО врача попросили снять свою кандидатуру с выборов в регионе России

Mash: В Воронеже участвовавшего в СВО врача попросили сняться с выборов

В Воронеже участвовавшего в специальной военной операции (СВО) врача попросили сняться с выборов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о нейрохирурге Дмитрии Коровине. После возвращения с СВО главврач больницы предложил ему выставить свою кандидатуру на выборах в городскую думу. Мужчина согласился и подал необходимые документы.

Вскоре после этого главврач, который и подал Коровину идею баллотироваться, попросил его отказаться от участия в выборах. Якобы на его место нашли более подходящего кандидата.

В городской администрации пообещали разобраться в ситуации.

Ранее в городе Березовском Свердловской области захотели провести повторные выборы мэра после того как на них победила жена водителя бывшего главы города. Женщина не пришла на свою инаугурацию.