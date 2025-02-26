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15:16, 26 февраля 2025Россия

В городе России захотели назначить новые выборы после победы на голосовании жены водителя

В Свердловской области захотели провести новое голосование для избрания мэра
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Людмила Банникова / Фотобанк Лори

В городе Березовском Свердловской области захотели назначить новые выборы мэра после победы на голосовании жены водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В январе местные депутаты избрали главой города Юлию Маслакову — жене водителя экс-мэра Евгению Писцова.

После избрания Маслакова проигнорировала собственную инаугурацию. Перед голосованием она заявила об отводе своей кандидатуры, однако принять его не позволил регламент.

По данным канала, некоторые считают Маслакову кандидатом-спойлером. Писцов, который остается врио исполняющего обязанности главы города, анонсировал назначение даты нового голосования. О намерении вновь выставить свою кандидатуру он пока не сообщил.

В конце 2024 года новый мэр появился у города Туринска Свердловской области. Им стал участник специальной военной операции Владимир Моисеев. Он был избран путем голосования членов городской думы, за него проголосовали 12 из 16 депутатов.

ЖЗЛ
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