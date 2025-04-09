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15:15, 9 апреля 2025Наука и техника

Ученые раскрыли формулу идеального кофе

Physics of Fluids: Сильная водяная струя при заваривании усиливает вкус кофе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американские физики выяснили, как сделать кофе крепче, не тратя больше зерен. Секрет оказался в технике заваривания: при использовании ручного метода pour-over важно лить воду с как можно большей высоты, но при этом сохранять стабильную, непрерывную струю. Исследование опубликовано в Physics of Fluids.

Ученые из Пенсильванского университета установили, что сильная и направленная струя воды создает в слое молотого кофе эффект «лавины» — жидкость проникает глубже и лучше перемешивает смесь. Это усиливает экстракцию, делает вкус насыщеннее и позволяет использовать меньше зерен. Лучше всего для этого подходит специальный чайник с узким носиком, который позволяет точно управлять струей. А вот тонкие капли, наоборот, дают слабый и менее ароматный напиток.

В эксперименте исследователи использовали прозрачную воронку и лазер, чтобы проследить за движением воды и понять, как именно она взаимодействует с кофейными частицами. Они рекомендуют попробовать технику дома, подчеркивая, что даже повседневная готовка может привести к новым научным открытиям.

Авторы также советуют использовать средний помол, предварительно промывать бумажный фильтр горячей водой, заваривать напиток около трех минут и брать чистую родниковую воду. Чем горячее вода, тем ярче получается вкус — и наоборот.

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