Украинский премьер заявил о неготовности делегации к переговорам с США

Шмыгаль: Украина не сформировала команду для обсуждения сделки по недрам с США

Украина все еще не сформировала команду для обсуждения с США сделки по недрам (редкоземельным металлам), которую планировалось начать в конце недели. О неготовности делегации к переговорам с американской стороной заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, передает ТАСС.

«На данный момент Украина формирует специальную делегацию на техническом уровне. Мы также сотрудничаем с международными юридическими компаниями, и мы отправим нашу делегацию вместе с юристами в США в конце этой недели», — пообещал украинский премьер.

Шмыгаль полагает, что две страны ждут длительные переговоры, по итогам которых Киев добьется «равных условий» с Вашингтоном. Он отметил, что Украина имеет «определенные красные линии» относительно этого соглашения, среди них — конституция и соответствие нормам Евросоюза, к вступлению в состав которого республика готовится много лет.

«Я думаю, что технические консультации будут проходить эту неделю и следующую неделю. И тогда мы увидим результаты после этих переговоров. Мы настроены достаточно оптимистично», — добавил Шмыгаль.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что страна выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых. Он подчеркнул, что соглашение не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.