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22:27, 9 апреля 2025Бывший СССР

Украинский прокурор-уклонист устроился работать в военкомат

В Закарпатье прокурор-уклонист устроился на работу в ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Прокурор-уклонист Ростислав Ильинский, задержанный в 2024 году, устроился в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Закарпатья. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Об этом стало известно из декларации о доходах Ильинского, в которой он указал ТЦК Закарпатья в качестве места работы.

Прокурора задержали на чердаке тещиного дома. Его заподозрили в подделке документов для уклонения от мобилизации.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил сотрудников ТЦК в геноциде украинского народа. По его словам, военкомы ломают жизни украинцев, терроризируя население по указанию Зеленского.

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