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08:01, 9 апреля 2025Из жизни

В Африке обнаружили загадочные подземные ходы

В Африке и на Ближнем Востоке нашли подземные ходы, прорытые миллионы лет назад
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Cees Passchier

Немецкие ученые обнаружили в Африке и на Ближнем Востоке загадочные подземные ходы. Остается неизвестным, кто их прорыл, пишет издание Futurism.

Специалисты из Майнцского университета убеждены, что подземные ходы появились в результате деятельности некоего живого существа. При этом они не исключают, что их строители давно вымерли: возраст ходов оценивается в один-два миллиона лет.

Ходы имеет миниатюрные размеры. Как правило, они проделаны в мраморе или известняке. Обычно их длина составляет примерно 2,5 сантиметра, а ширина — 0,5 миллиметра.

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Первые подземные ходы подобного рода были обнаружены в Намибии 15 лет назад. Затем их нашли также в Саудовской Аравии и Омане.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geomicrobiology.

Ранее сообщалось, что знаменитый египетский археолог Захи Хавасс назвал фейком сообщения итальянских исследователей. Они утверждали, что обнаружили под пирамидами Гизы «огромный скрытый город».

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