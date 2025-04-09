В Банке России оценили выгоду Системы быстрых платежей для бизнеса

Набиуллина: Используя СБП, бизнес в России сэкономил около 60 миллиардов рублей

Российский бизнес добился серьезной экономии за счет использования Системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, на комиссиях российские предприниматели сэкономили порядка 60 миллиардов рублей. В будущем еще одним направлением станет оплата детских садов, кружков и штрафов через эту систему. Как подчеркнула руководитель регулятора, СБП востребована гражданами.

В начале этого года сообщалось, что некоторые российские банки предоставили россиянам возможность переводить деньги по СБП в в девять государств. Речь идет о Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Белоруссии, Абхазии, Армении, Молдавии и Лаосе.

Известно также, что с января по октябрь 2024 года средний чек перевода через СБП увеличился на 25 процентов. Средняя сумма перевода доросла до 11 тысяч 666 рублей.