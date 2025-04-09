Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 9 апреля 2025Экономика

В Банке России оценили выгоду Системы быстрых платежей для бизнеса

Набиуллина: Используя СБП, бизнес в России сэкономил около 60 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский бизнес добился серьезной экономии за счет использования Системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, на комиссиях российские предприниматели сэкономили порядка 60 миллиардов рублей. В будущем еще одним направлением станет оплата детских садов, кружков и штрафов через эту систему. Как подчеркнула руководитель регулятора, СБП востребована гражданами.

В начале этого года сообщалось, что некоторые российские банки предоставили россиянам возможность переводить деньги по СБП в в девять государств. Речь идет о Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Белоруссии, Абхазии, Армении, Молдавии и Лаосе.

Известно также, что с января по октябрь 2024 года средний чек перевода через СБП увеличился на 25 процентов. Средняя сумма перевода доросла до 11 тысяч 666 рублей.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Иван Попов после обращения к Путину отправится на СВО. За него вступались командиры, военнослужащие и военкоры

    Сын Трампа посетит критикуемую в США европейскую страну в преддверии выборов

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    ВСУ за восемь месяцев оккупации курского села привезли лекарства только один раз

    В российском городе сняли на видео укрытия от дронов ВСУ среди могил

    Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

    Ученые раскрыли формулу идеального кофе

    Алиев обвинил Асада в связях с Арменией

    Москвич захотел выучить у знахаря галактический язык и не выжил

    США испугались переговорщиков Ирана и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше