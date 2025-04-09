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12:41, 9 апреля 2025Мир

В Европе обеспокоились возможным решением США о выводе войск

Bloomberg: Европейские страны призывают США не дестабилизировать оборону НАТО
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Mike Blake / Reuters

Европейские союзники США призывают команду президента Дональда Трампа согласовывать с ними любые планы по сокращению своего военного присутствия на континенте, чтобы не дестабилизировать оборону НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, европейские чиновники уже смирились с решением администрации Дональда Трампа вывести часть размещенных на континенте американских военнослужащих. Отмечается, что теперь внимание руководства стран Европы сосредоточено на снижении возможных последствий такого решения.

В материале также подчеркивается, что часть привычных каналов связи между странами Европы и США была нарушена из-за действий новой американской администрации. В этих условиях главное опасение европейцев состоит в том, что США могут не предупредить их о выводе части своего контингента до того, как об этом станет известно из сообщений в СМИ.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выведут свои войска из военного хаба в польском Жешуве, обеспечивающего поставки оружия на Украину.

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