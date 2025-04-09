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11:51, 9 апреля 2025Россия

В Госдуме назвали ответственных за саботаж мирных инициатив Трампа по Украине

Депутат Госдумы Шеремет: Киев саботировал мирные инициативы Трампа по Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Киев полностью саботировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. Об ответственности руководства республики заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его словам, чтобы удержаться у власти и «продолжать вредить России», Владимир Зеленский начал действовать против Трампа на стороне Британии и Франции. Это привело к тому, что перспективы быстрого завершения конфликта сейчас крайне низкие, считает Шеремет.

Депутат добавил, что ситуацию могут изменить президентские выборы на Украине с последующим приходом к власти здравомыслящих политиков, способных взять на себя ответственность за будущее страны. «С Зеленским будущее Украины предрешено. Спасти страну сможет только быстрая смена власти», — констатировал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия готова к сделке по Украине, но заявлять о том же в отношении руководства Киева на данный момент сложно. По его словам, Москва всегда демонстрировала открытость к диалогу, однако при этом важно создать грамотное, доработанное соглашение.

ЖЗЛ
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