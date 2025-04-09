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16:00, 9 апреля 2025Россия

В Госдуме связали выплаты беременным школьницам с ростом числа матерей-одиночек

Депутат Смолин: Выплаты школьницам могут привести к росту числа матерей-одиночек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выплаты беременным школьницам могут привести к росту числа матерей-одиночек. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее беременность у школьницы являлась поводом для скандалов в семье и учебном учреждении.

«Сегодня, видимо, (беременная школьница — прим. «Ленты.ру») должна стать достижением. Причем не просто моральным, а и материальным. Убежден, что никакого отношения к нормальной демографической политике это не имеет. Очень может быть, что таким образом мы получим матерей-одиночек и вряд ли счастливые семьи. Хотя бывает в жизни разное», — написал парламентарий.

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Парламентарий подчеркнул, что акцент в демографии должен быть сделан не только на увеличение рождаемости, но и на продолжительности здоровой жизни граждан.

Ранее стало известно, что в нескольких регионах России решили выплачивать беременным школьницам, а также студенткам единоразовое пособие от 100 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо встать на учет по беременности в медицинской организации.

В Госдуме уже высказывались о принятых мерах. Так, депутат Ксения Горячева заявила, что выплаты школьницам за рождение ребенка похожи на нормализацию подростковой беременности.

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