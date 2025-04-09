В Кремле отреагировали на задержание сотрудницы МИД России в Париже

Песков: Россия осуждает задержание в аэропорту Парижа сотрудницы МИД России

Россия осуждает задержание в аэропорту Парижа сотрудницы МИД России, это является совершенно неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции [о дипломатических сношениях]. Не были допущены представители нашей консульской службы в течение длительного времени. Мы считаем такие действия непозволительными», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что этот шаг еще больше осложняет и без того испорченные отношения России и Франции.

Ранее французская погранслужба задержала сотрудницу МИД России. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол Франции, а Парижу была направлена нота протеста.