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12:36, 9 апреля 2025Мир

В Кремле отреагировали на задержание сотрудницы МИД России в Париже

Песков: Россия осуждает задержание в аэропорту Парижа сотрудницы МИД России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Россия осуждает задержание в аэропорту Парижа сотрудницы МИД России, это является совершенно неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции [о дипломатических сношениях]. Не были допущены представители нашей консульской службы в течение длительного времени. Мы считаем такие действия непозволительными», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что этот шаг еще больше осложняет и без того испорченные отношения России и Франции.

Ранее французская погранслужба задержала сотрудницу МИД России. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол Франции, а Парижу была направлена нота протеста.

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