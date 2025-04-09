Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 9 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о якобы пленении Киевом граждан Китая

Песков не стал комментировать утверждения Киева о якобы пленении граждан Китая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения Киева о якобы пленении граждан Китая. Его ответ приводит ТАСС.

«Я никак не могу прокомментировать эту информацию», — заявил представитель Кремля. Других подробностей он не привел.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что двое якобы граждан КНР были взяты в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Еще четверо китайцев, утверждает Зеленский, были ликвидированы в результате боя в зоне боевых действий.

Позже, после заявления президента Украины, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил, что Киев рассматривает такие действия как подрыв доверия к Пекину.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» энергией компрессорную станцию в России

    Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

    Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по газораспределительной станции на Кубани

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

    Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

    Россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше