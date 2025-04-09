В Кремле ответили на вопрос о якобы пленении Киевом граждан Китая

Песков не стал комментировать утверждения Киева о якобы пленении граждан Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения Киева о якобы пленении граждан Китая. Его ответ приводит ТАСС.

«Я никак не могу прокомментировать эту информацию», — заявил представитель Кремля. Других подробностей он не привел.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что двое якобы граждан КНР были взяты в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Еще четверо китайцев, утверждает Зеленский, были ликвидированы в результате боя в зоне боевых действий.

Позже, после заявления президента Украины, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнкуня. Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига отметил, что Киев рассматривает такие действия как подрыв доверия к Пекину.