В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с приглашенными на 9 Мая лидерами

Песков: 9 Мая Путин встретится с некоторыми приглашенными в Москву лидерами

Президент России Владимир Путин встретится с некоторыми лидерами государств, приглашенными в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать», — пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву с отдельным визитом, помимо участия в праздновании Дня Победы 9 мая.