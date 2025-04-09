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13:09, 9 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с приглашенными на 9 Мая лидерами

Песков: 9 Мая Путин встретится с некоторыми приглашенными в Москву лидерами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с некоторыми лидерами государств, приглашенными в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать», — пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву с отдельным визитом, помимо участия в праздновании Дня Победы 9 мая.

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