В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с приглашенными на 9 Мая лидерами

Президент России Владимир Путин встретится с некоторыми лидерами государств, приглашенными в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать», — пояснил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву с отдельным визитом, помимо участия в праздновании Дня Победы 9 мая.