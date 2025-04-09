В ЛНР сообщили о уничтожении опорника ВСУ в кременских лесах

Марочко: Опорник ВСУ уничтожен в кременских лесах

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в кременских лесах близ населенного пункта Белогоровка. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В кременских лесах северо-западнее Белогоровки артиллерийским расчетом ВС РФ уничтожен замаскированный ПУ и ряд фортификационных сооружений, входящих в систему оборонительных укреплений опорного пункта ВФУ», — написал Марочко.

По его словам, было зафиксировано уничтожение двух минометных расчетов и ликвидация восьми человек личного состава пехоты ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России взяли под огневой контроль участок трассы западнее Катериновки в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, взятие под контроль трассы существенно осложнит снабжение украинских войск в населенном пункте Петровское в ЛНР.