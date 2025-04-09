В МИД рассказали о появлении на Украине «оккульта» Зеленского

Захарова: Вокруг Зеленского на Украине формируется «оккульт»

Создание на Украине учебника истории с главой о якобы реформаторской деятельности президента Владимира Зеленского указывает на формирование сектантского отношения к украинскому лидеру. О появлении «оккульта» Зеленского рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кто-то пишет, что на Украине формируется культ личности. Мне кажется, эта формулировка абсолютно не соответствует тому, что происходит. Мне кажется, вокруг Зеленского сейчас формируется на Украине и в западном медиапространстве "оккульт" личности», — заявила дипломат.

Она добавила, что упоминающиеся в учебнике достижения правления Зеленского — это псевдозаслуги.

О том, что школьникам 11-х классов на Украине выдали восхваляющие президента страны Владимира Зеленского учебники по истории, стало известно 4 апреля. При этом в издании ничего не сказано о скандалах и коррупции, с которой связаны некоторые проекты Зеленского. Педагоги на Украине уже раскритиковали новый учебник, который вышел накануне итогового экзамена для старшеклассников.