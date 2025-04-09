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21:59, 9 апреля 2025Мир

В МИД Румынии назвали высылку дипломатов из России необоснованной

В МИД Румынии назвали высылку двух своих дипломатов из РФ необоснованной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

МИД Румынии заявило, что считает необоснованным решение Москвы выслать двух румынских дипломатов с территории РФ. Об этом представители ведомства рассказали журналистам, пишет РИА Новости.

Ранее в среду МИД РФ проинформировал, что российская сторона объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя.

«Данная мера российской стороны необоснованна по отношению к положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — отметили в румынском МИД.

Ранее сообщалось, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной решение выслать из страны российского военного атташе в Бухаресте и его помощника.

До этого в российском МИД раскритиковали решение румынских властей и подчеркнули, что оно было принято без оснований и под надуманными предлогами. Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Румыния продолжает «наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране».

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