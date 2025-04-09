В Пентагоне извинились

Bloomberg: Минобороны США принесло извинение перед уволенными военнослужащими

Министерство обороны США принесло извинения и предлагает компенсации военнослужащим, уволенным за отказ от вакцинации от коронавируса при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Им также разосланы письма с инструкциями о возможном возвращении в строй, сообщает Bloomberg.

«Бывшие военнослужащие, которые были уволены исключительно из-за вакцинации от COVID-19, теперь получают по почте письма с извинениями от министерства, а также инструкции о том, как им вернуться на службу», — сказал исполняющий обязанности заместителя министра обороны по кадрам и боевой готовности Тим Дилл.

Сообщается, что более 8700 человек были вынуждены уйти из армии из-за обязательной вакцинации. Агенство отмечает, что некоторые из них пытались ранее оспорить свое увольнение в суде, но безуспешно.

5 апреля появилась информация, что командование армии США рассматривает сокращение численности личного состава на 90 тысяч человек. Соответствующие планы якобы связаны с растущим дефицитом бюджета Пентагона.