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23:57, 9 апреля 2025Мир

В Пентагоне назвали условие военного присутствия США в Европе

Хегсет: Военное присутствие США в Европе зависит от переговоров с РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Военное присутствие США в Европе определится по результатам переговоров с РФ. Такое условие назвал шеф Пентагона Пит Хегсет на брифинге, видео опубликовано на сайте Минобороны США.

«Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте», — заявил Хегсет.

Он отметил, что решение о продолжении американского присутствия в Европе будет зависеть от результатов переговоров и от распоряжений президента США Дональда Трампа.

Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон заявил, что Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией в Европе, но не станут поддерживать возможную войну НАТО с Россией.

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