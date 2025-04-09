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03:22, 9 апреля 2025Бывший СССР

В просьбах Зеленского к союзникам заметили одну деталь

Дубинский: Зеленский перестал просить у союзников наступательное оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перестал просить в своих видеообращениях поставить Киеву наступательное оружие. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что теперь глава государства просит у союзников только системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам политика, это означает, что Киев переходит к ограниченному оборонному потенциалу. «Еще одно свидетельство тому, что война закончилась в головах тех, кто принимает решения», — подытожил он.

Ранее Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. Украинский лидер подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

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